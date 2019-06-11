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Новости Одессы и Одесской области

Предварительная причина пожара в психбольнице – поджог

Предварительная причина пожара в психбольнице – поджог

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области со ссылкой на выводы пожарных экспертов.

Как сообщают в полиции, по факту произошедшего открыты два уголовных производства — по статьям Уголовного кодекса «умышленное убийство» и «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

Согласно акту спасателей,

предварительная причина возгорания — занесение огня извне.

Расследование ведет усиленная следственно-оперативная группа из работников следственного управления ГУНП и Суворовского отдела полиции.

Так выглядит сгоревший корпус сегодня утром

В админкорпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц ведутся обыски. В частности проверяется наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.

Внутри горевшего здания

Следователи уже провели первичный осмотр места события и опросили медперсонал больницы.

Напомним, что в результате пожара, начавшегося вчера около 10 часов вечера, четыре человека погибли на месте, двое умерли позднее в реанимации. Среди погибших медсестра больницы.

Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

 

Фото Наталии Браславской

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