Предварительная причина пожара в психбольнице – поджог

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области со ссылкой на выводы пожарных экспертов.
Как сообщают в полиции, по факту произошедшего открыты два уголовных производства — по статьям Уголовного кодекса «умышленное убийство» и «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».
Согласно акту спасателей,
предварительная причина возгорания — занесение огня извне.
Расследование ведет усиленная следственно-оперативная группа из работников следственного управления ГУНП и Суворовского отдела полиции.
В админкорпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц ведутся обыски. В частности проверяется наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.
Следователи уже провели первичный осмотр места события и опросили медперсонал больницы.
Напомним, что в результате пожара, начавшегося вчера около 10 часов вечера, четыре человека погибли на месте, двое умерли позднее в реанимации. Среди погибших медсестра больницы.
Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.
Фото Наталии Браславской
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