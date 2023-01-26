Новости Одессы и Одесской области

Сколько ракет сбили над Одесской областью 26 января?

Сколько ракет сбили над Одесской областью 26 января?

Во время массированной ракетной атаки в четверг, 26 января 2023 года, российские агрессоры целили в объекты критической инфраструктуры. Поражены несколько таких объектов в Винницкой и Одесской областях.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования «Юг».

«Силами обороны в нашей зоне ответственности было уничтожено 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: 3 над Одесщиной, 13 над Николаевщиной, 7 над Херсонщиной и 3 над Винницкой областью»,

– отмечают военные.

Позже глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что сегодня днем, во время очередной воздушной тревоги враг снова попытался атаковать Одесскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили еще одну крылатую ракету, выпущенную с самолета.

По информации главнокомандующего Валерия Залужного, сегодня силы ПВО сбили 47 ракет из 55.

«Всего противник совершил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря. Силами ПВО уничтожено 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей»,

– говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 26 января 2023 года, россия провела очередную массовую ракетную атаку по объектам энергетики Украины. В Одесской области повреждены два таких объекта. В Одессе пропал свет и частично вода. Последствия уже ликвидируются. Люди не пострадали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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