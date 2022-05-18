Сколько продлится военное положение в Украине?

В Украине могут продлить на 90 дней военное положение и сроки мобилизации. Соответствующие законопроекты подготовил и передал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Как сообщается на сайте украинского парламента, сегодня, 18 мая 2022 года, Рада зарегистрировала два законопроекта: о продлении срока проведения общей мобилизации (7390) и о продлении срока действия военного положения в Украине (7389).

Тексты обоих законопроектов на сайте Верховной Рады сейчас отсутствуют.

Напомним, военное положение в Украине Зеленский ввел 24 февраля в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

14 марта Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении в стране военного положения.

15 марта Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.

19 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о продлении срока действия военного положения в Украине еще на 30 суток – до 25 мая.

21 апреля украинский парламент продлил военное положение в стране еще на месяц – до 25 мая 2022 года.

Трехмесячный срок всеобщей мобилизации истекает 24 мая. Ранее в военном командовании допустили, что мобилизация будет продлена.