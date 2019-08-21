Вишиванковий фестиваль: Одесою у тестовому режимі проїхався трамвай з бандуристами

Вулицями Одеси проїхався ретро-трамвай, прикрашений до Дня незалежності України.

Про це повідомляє “Думская“.

Це був тестовий запуск трамвая в рамках підготовки до Вишиванкового фестивалю. Окрім прикрас у національному стилі, сюрпризом для пасажирів стала музична програма. Музиканти Леся Верба і Павло Ровенка протягом усього маршруту виконували на бандурах відомі українські пісні.

«Вишиванковий» трамвай курсуватиме 23, 24 і 25 серпня за маршрутом №4 (Аркадія – Тираспольська площа) з 12:00 до 17:00.

Фото: Думская