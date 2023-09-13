Сколько одесситы заплатили военного сбора в этом году?

В поддержку украинской армии налогоплательщики Одесщины уплатили почти 1,2 млрд грн военного сбора.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Одесской области.
Так, за январь-август 2023 года с доходов налогоплательщиков Одесщины в государственный бюджет уплачено почти 1,2 млрд грн военного сбора. Это на 203 млн грн, или на 21,1% превышает показатели периода прошлого года.
Что такое военный сбор
Военный сбор — налог, который был введен как временный (изначально до конца 2014 года), для финансирования Вооруженных сил Украины в связи с российской агрессией.
Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.
Этим налогом облагаются доходы физических лиц на территории Украины.
В настоящее время его временный статус формально продолжает сохраняться, но теперь срок его действия продлен до завершения реформирования ВСУ. А судя по темпам реформ — его отмены в ближайшее время ожидать не приходится. В общем, этот налог очень понравился властям, и отказываться от него пока не намерены.
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