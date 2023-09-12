Новости Одессы и Одесской области

Два района Одесской области перечислили средства для поддержки ВСУ

Два района Одесской области перечислили средства для поддержки ВСУ

По инициативе председателя Одесской областной военной администрации Олега Кипера, громады юга Одесчины перечислили из местных бюджетов в областной субвенции — на укрепление материально-технической базы военных.

Напомним, 11 августа 2023 года начальник Одесской военной администрации Олег Кипер призвал регионы Одесской области перечислить свободные средства в областной бюджет с целью передать их на нужны военных.

Так, Ренийская громада выделила из доходной части общего фонда бюджета 11,3 миллиона гривен. Депутаты Болградского городского совета проголосовали за перечисление в поддержку военных и оборону государства 7,2 миллиона гривен. Провели сессии, и приняли решения о выделении субвенции для поддержки ВСУ: 

  • Суворовская громада (4,5 миллиона гривен);
  • Сафьяновская громада (2,7 миллиона);
  • Килийская громада (2,3 миллиона);
  • Вилковская громада (1,7 миллиона).
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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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