Два района Одесской области перечислили средства для поддержки ВСУ

По инициативе председателя Одесской областной военной администрации Олега Кипера, громады юга Одесчины перечислили из местных бюджетов в областной субвенции — на укрепление материально-технической базы военных.
Напомним, 11 августа 2023 года начальник Одесской военной администрации Олег Кипер призвал регионы Одесской области перечислить свободные средства в областной бюджет с целью передать их на нужны военных.
Так, Ренийская громада выделила из доходной части общего фонда бюджета 11,3 миллиона гривен. Депутаты Болградского городского совета проголосовали за перечисление в поддержку военных и оборону государства 7,2 миллиона гривен. Провели сессии, и приняли решения о выделении субвенции для поддержки ВСУ:
- Суворовская громада (4,5 миллиона гривен);
- Сафьяновская громада (2,7 миллиона);
- Килийская громада (2,3 миллиона);
- Вилковская громада (1,7 миллиона).