Скільки одесити заплатили цьогорічного військового збору?

На підтримку української армії платники податків на Одещині сплатили майже 1,2 млрд грн військового збору.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС в Одеській області.

За січень-серпень 2023 року з доходів платників податків Одещини до державного бюджету сплачено майже 1,2 млрд грн військового збору. Це на 203 млн. грн., або на 21,1% перевищує показники періоду минулого року.

Що таке військовий збір

Військовий збір — податок, запроваджений як тимчасовий (спочатку до кінця 2014 року), для фінансування Збройних сил України у зв’язку з російською агресією.

Ставка військового збору становить 1,5% нарахованої заробітної плати.

Цим податком оподатковуються прибутки фізичних осіб на території України.

Наразі його тимчасовий статус формально продовжує зберігатись, але тепер термін його дії продовжено до завершення реформування ЗСУ. А, судячи з темпів реформ, його скасування найближчим часом очікувати не доводиться. Загалом цей податок дуже сподобався владі, і відмовлятися від нього поки не мають наміру.

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