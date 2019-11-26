Скільки українці витратять на новорічний стіл у 2020 році?

У порівнянні з минулим роком, Новий рік обійдеться українцям не набагато дорожче – приблизно на 7%.

Про це повідомляють фахівці асоціації постачальників торгових мереж, повідомляє УНІАН.

У середньому, святковий стіл з алкоголем на чотири людини обійдеться приблизно в 1300 грн.

Це базова ціна з урахуванням того, що у меню входять: салати, м’ясні й рибні продукти, овочі, фрукти, солодощі та напої. Якщо ж додати делікатеси у вигляді ікри та червоної риби, доведеться викласти понад 2 тисячі гривень.

М’ясо зараз коштує майже так само, як і минулого року. Качки і гуси в середньому коштують 250-400 гривень за тушку (рік тому – 230-350 грн). Індичка обійдеться в 500-650 гривень (рік тому – 470-630), свинину для запікання можна придбати по 140-160 грн, а яловичину в середньому по 160 грн кг, що також можна порівняти з цінами в минулому році.

Щодо алкоголю, то ціни на пляшку традиційного шампанського підвищилися приблизно на 10 грн. Шампанське вітчизняного розливу в супермаркетах можна купити в середньому за 100 грн (рік тому – 90-95 грн). Пляшку італійського ігристого – за 220-440 грн (рік тому було багато аналогічних пропозицій по 180-360 грн). Фрукти також не подорожчали – мандарини коштують 22-28 грн за кг, апельсини – 40-45 грн.

Найбільше додали у ціні у порівнянні з минулим роком солодощі. Цінники на кілограмовий «Київський торт» в супермаркетах вже стартують з 340 грн. Хоча ще рік тому він обходився в 237 грн, а в 2016 році – 124 грн.

Фото: Comments.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.