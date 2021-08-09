«Сказать ему спасибо»: в память об Александре Ройтбурде

Одесситы продолжают нести цветы к Одесскому художественном музею. На старинной ограде дворца на Софиевской появился еще один портрет Александра Ройтбурда — улыбающегося, полного сил и энергии…

В память об ушедшем из жизни всего в 59 лет Александре Ройтбурде одесситы несут цветы к двум портретам художника, возглавлявшего Одесский художественный музей. Один установлен во дворе Музея, второй — на ограде, ближе к входу. Так одесситы выражают свою скорбь и говорят Александру свое личное спасибо.

Депутат Одесского облсовета Михаил Шмушкович на своей странице в Facebook опубликовал обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову с предложением назвать одну из улиц Одессы именем Александра Ройтбурда.

«Он был великим творцом и талантливым художником, сделал значительный вклад в становление, развитие и возрождение Одесского художественного музея, любил родной город и Украину. Его считают одним из основных художников «украинской новой волны», — отмечается в этом документе.

Отметим, мэр Одессы, как и многие другие, также выразил соболезнования в связи со смертью Александра Ройтбурда на своей странице в Facebook. Оно начинается словами: «Многие, в том числе и я, не успели сказать ему спасибо»…

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Ранее Александр Ройтбурд рассказал «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.

Фото и скриншот Марии Котовой, фото обращения к мэру — ФБ-страница Михаила Шмушковича