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Новости Одессы и Одесской области

Ройтбурда опять хотят уволить с должности директора Одесского художественного музея

Ройтбурда опять хотят уволить с должности директора Одесского художественного музея

Депутаты Одесского областного совета вновь сегодня попытаются уволить известного художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Этот вопрос включен в проект сегодняшней повестки дня заседания облсовета.

Докладчиком указан член фракции “Оппозиционного блока” в облсовете Роман Сеник. Фотокопию документа «с этим позорным вопросом» опубликовал замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский на своей странице в Facebook.

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов раскритиковал такие намерения депутатов и напомнил, что за год на должности директора Ройтбурд добился увеличения в посещаемости музея в три раза и организовал ремонт двух выставочных залов.

“Боже, ну придумайте уже что-то новое, фракция “Оппоблока” в облсовете.  Очень хочется пиара на всемирно известном фамилии?.. Ройтбурд почему крутой? Потому что он – талантливый художник и классный менеджер… А что полезного сделали вы, Роман Сеник? Вопрос риторический, можете не отвечать”, – написал Степанов в Facebook.

Одесситы возмущены такими планами облсовета, а некоторые даже намерены собраться утром на акцию протеста против увольнения Ройтбурда.

«Завтра в 8:30 я поеду поддерживать Сашу к ОГА. последний раз у меня такая мотивация была только когда Януковича свергали», – написала на своей странице в Facebook редактор одесского издания Анна Филимонова. Она также напомнила, что при Ройтбурде значительно увеличились доходы музея, отремонтированы два выставочных зала, картины реставрируют, меняют им рамы и стекла, коллекцию музея пополнили новыми экспонатами, проводят лекции известных людей и программу для детей.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала при изменения в Одесском художественном музее при Александре Ройтбурде.

Фото со страницы Ройтбурда в Facebook

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