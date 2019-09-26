Скандальная мансарда в Одессе: суд разрешил стройку на крыше памятника архитектуры

Судья Киевского районного суда Одессы Вадим Иванчук отменил запрет на проведение строительных работ на крыше полуциркульного здания на Приморском бульваре.

С текстом решения можно ознакомиться по ссылке.

10 сентября суд запретил строительство мансарды, а уже 20 сентября изменил решение и позволил продолжить работы.

При этом по закону никакие работы здесь нельзя проводить без разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции. Кроме того, для получения такого разрешения проектная документация должна быть согласована с Министерством культуры Украины.

Таких разрешений владелец здания не получал. Здание принадлежит холдингу «Гранд отель», входящего в группу компаний «Инкор» Руслана Тарпана. Добавим, что сам Руслан Тарпан с 2017 года числится в уголовном розыске.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» писала, что строят на этом памятнике архитектуры.

Мы также сообщали, что ранее прокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной надстройке мансарды на одном из полуциркульных зданий (Приморском бульвар, 7).

Справка

На полукруглой площади в центре Приморского бульвара по проекту известного петербургского архитектора Авраама Мельникова в 1830-х годах были сооружены два полуциркульных здания.

Одно из этих зданий (по Приморскому бульвару, 7) предназначалось сначала для «присутственных мест», где располагались в свое время Одесская городская дума, приказ общественного призрения, строительный комитет, коммерческий суд и прочие административные учреждения.

Именно в этом здании 4 октября 1916 года царский военный трибунал приговорил будущего одиозного комбрига Рабоче-крестьянской Красной армии Григория Котовского за революционную деятельность к смертной казни через повешение.

Второе здание (по Приморскому бульвару, 8) первоначально принадлежало частному лицу, а в 1840-х годах было превращено в фешенебельную «Санкт-Петербургскую гостиницу». Здесь часто останавливались известные люди того времени для отдыха, а кто-то и для поправки здоровья в Южной Пальмире.

Расположенные на Приморском бульваре против памятника Ришелье, эти здания в совокупности с Потемкинской лестницей образуют стройный архитектурный ансамбль, достойно представляя с морской стороны внешний фасад парадно-административного центра города.

Фото: Мария Котова