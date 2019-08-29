За спиной у Дюка: что происходит с историческим полуциркульным зданием в Одессе

Ситуация с историческим полуциркульным зданием на Приморском бульваре, 7, вокруг которого то и дело разгораются скандалы, похоже, имеет продолжение.

Напомним, все началось с того, что в июне историк и краевед Александр Бабич обратил внимание на некие работы, которые начались на крыше здания. Было отмечено, что, судя по всему, частник собирается строить там, ни больше, ни меньше, новую мансарду.

Александр Бабич тогда отметил, что обратился по этому поводу в областное управление Государственной архитектурно-строительной инспекции, а также в управления охраны памятников города и области. Ведь это здание является памятником архитектуры.

Далее прозвучала информация в ответ, что никаких надстроек на историческом полуциркульном доме не будет, рабочие же застилают новую кровлю, для чего требуется защитное ограждение.

По этому поводу возникло много сомнений. Совсем недавно, по информации сайта «Одессит» со ссылкой на и.о. начальника управления ГАСК Одесского горсовета Александра Авдеева, одесский горсовет заявил в прокуратуру о незаконном возведении надстройки на полуциркульном здании.

«В одесской мэрии подали заявление в прокуратуру о незаконной надстройке мансарды на одном из полуциркульных зданий (Приморском бульвар, 7). В свою очередь, прокуратура уже открыла по данному факту уголовное производство. Работы начали проводить еще в начале лета, а потом на какое-то время их приостановили. Сейчас на крыше памятника архитектуры возобновлено незаконное строительство. Рабочие монтируют металлические балки, что, по словам чиновников, свидетельствует о вероятной надстройке мансарды», — сообщает «Одессит».

Александр Авдеев также пояснил, что объект относится к самому высокому классу последствий. В соответствии с действующим законодательством, проверку таких памятников архитектуры вправе проводить только ГАСК в Одесской области. Однако сотрудников ГАСК не допустили к проведению проверки.

И что же? Александр Бабич на своей странице в Facebook сообщает: «По моей информации, по факту незаконного строительства на Приморском бульваре, 7 открыто уголовное дело. Но застройщик продолжает работы. Масса рабочей силы и техники. Фото сделал только что со стороны Воронцовского переулка. В этом городе и в этой стране работает хоть один контрольный или правоохранительный орган?!».

«Одесская жизнь» тоже побывала на Приморском бульваре, 7. В самом деле, на крыше здания производятся какие-то работы, там видны рабочие… В общем, судя по всему, эта как раз та ситуация, о которой можно сказать: «Продолжение следует»…

Справка

На полукруглой площади в центре Приморского бульвара по проекту известного петербургского архитектора Авраама Мельникова в 1830-х годах были сооружены два полуциркульных здания.

Одно из этих зданий (по Приморскому бульвару, 7) предназначалось сначала для «присутственных мест», где располагались в свое время Одесская городская дума, приказ общественного призрения, строительный комитет, коммерческий суд и прочие административные учреждения.

Именно в этом здании 4 октября 1916 года царский военный трибунал приговорил будущего одиозного комбрига Рабоче-крестьянской Красной армии Григория Котовского за революционную деятельность к смертной казни через повешение.

Второе здание (по Приморскому бульвару, 8) первоначально принадлежало частному лицу, а в 1840-х годах было превращено в фешенебельную «Санкт-Петербургскую гостиницу». Здесь часто останавливались известные люди того времени для отдыха, а кто-то и для поправки здоровья в Южной Пальмире.

Расположенные на Приморском бульваре против памятника Ришелье, эти здания в совокупности с Потемкинской лестницей образуют стройный архитектурный ансамбль, достойно представляя с морской стороны внешний фасад парадно-административного центра города.

Фото автора и Александра Бабича в Facebook