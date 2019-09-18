Вопреки запретам: в Одессе возобновилась стройка у Дюка за спиной (видео)

Посреди Приморского бульвара снова развернули строительство. Там возводят мансарду на крыше являющегося памятником архитектуры полуциркульного здания.

Строителям не помешал запрет от ГАСКа и Министерства культуры.

Об этом сообщил Марк Гордиенко на своей странице в Facebook и поделился видео, снятым с высоты птичьего полета.

На ролике можно увидеть выстроенный новый этаж. Там находится строительное оборудование, а значит строители еще не закончили работы. Памятник архитектуры тем временем теряет первоначальный исторический облик.

«Дитя бюджета», он же находящийся в розыске Тарпан, пристроил незаконную мансарду на памятнике архитектуры без единого разрешения, при полном попустительстве или бессилии полиции, Минкульта, ГАСКа и горисполкома», — написал Гордиенко.

«Дитя бюджета», он же находящийся в розыске Тарпан, пристроил незаконную мансарду на памятнике архитектуры без единого разрешения, при полном попустительстве или бессилии Полиции , Минкульта, Гаска, Горисполкома.Государство настолько слабо и само себя не уважает, что это даже не удивительно, а презрительно.Олег Бех, там заведены уголовные дела , но ваши подчиненные считают, что у них других дел по горло, или что то другое считают…Чиновники горисполкома умыли руки, кивая на полицию, не понимая, что такие вызовы просто разрушают их же власть.В этом и фишка и проблема Украины , когда чиновники государства , полицейские, прокуроры, горисполкомовские не только не готовы отстаивать интересы Украины, но даже не готовы отстаивать свои собственные властные полномочия…Видео мансарды … Gepostet von Марк Гордиенко am Montag, 16. September 2019

Фото: pushkinska.net

Видео: Марк Гордиенко, Facebook