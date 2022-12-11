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Ситуация с отключениями света в Одессе на утро 11 декабря

Ситуация с отключениями света в Одессе на утро 11 декабря

В Одессу и область постепенно возвращают электроэнергию. Критическая инфраструктура обеспечена ею полностью. Теперь подключают население.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Представитель областной власти рассказал, что сейчас заживлены все объекты критической инфраструктуры. Речь идет о предприятиях водоснабжения, водоотведения, котельных и медицинских учреждениях.

Сейчас начались работы по подключения населения. По прогнозам областных властей, на это понадобится 2-3 дня. При этом в Одесском регионе продолжаются аварийные и экстренные отключения света.

Братчук также предупредил граждан об угрозе новых ударов со стороны россиян.

Напомним, что ранним утром 10 декабря враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области, включая Одессу, пропал свет.

При этом власти отмечали, что для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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