Новости Одессы и Одесской области

Ситуация с отключениями света в Одессе и области 21 февраля

Ситуация с отключениями света в Одессе и области 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, запланированы стабилизационные отключения электроснабжения в Одесской области и Одессе. Информация об этом опубликована пресс-службами ДТЭК и НЭК «Укрэнерго».

Будут ли отключать свет в Одесской области 21 февраля

Узнать о текущих отключениях, и графике по нужному адресу, можно найти по этой ссылке.

При этом стоит отметить, что «Укрэнерго» не будет ограничивать потребление электроэнергии, поэтому в Киеве и Одесской области отключение не предполагается. в энергосистеме отсутствует дефицит мощности.

Однако если ситуация изменится и потребление неожиданно вырастет, возможно применение отключений.

Как отключают свет в Одессе 21 февраля

В самой Одессе и Одесском районе ситуация другая: из-за сетевых ограничений возможны отключения по графику в Одессе и Одесском районе.

Бригады «Укрэнерго» продолжают выполнять ремонтные работы по устранению сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Повреждения сложны и масштабны, поэтому возобновление энергоснабжения может занять длительное время.

Сколько именно времени уйдет на ликвидацию последствий, мы писали тут.

Читайте также:

Когда Одесса будет со светом круглосуточно? (видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить