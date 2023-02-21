Ситуация с отключениями света в Одессе и области 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, запланированы стабилизационные отключения электроснабжения в Одесской области и Одессе. Информация об этом опубликована пресс-службами ДТЭК и НЭК «Укрэнерго».

Будут ли отключать свет в Одесской области 21 февраля

Узнать о текущих отключениях, и графике по нужному адресу, можно найти по этой ссылке.

При этом стоит отметить, что «Укрэнерго» не будет ограничивать потребление электроэнергии, поэтому в Киеве и Одесской области отключение не предполагается. в энергосистеме отсутствует дефицит мощности.

Однако если ситуация изменится и потребление неожиданно вырастет, возможно применение отключений.

Как отключают свет в Одессе 21 февраля

В самой Одессе и Одесском районе ситуация другая: из-за сетевых ограничений возможны отключения по графику в Одессе и Одесском районе.

Бригады «Укрэнерго» продолжают выполнять ремонтные работы по устранению сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Повреждения сложны и масштабны, поэтому возобновление энергоснабжения может занять длительное время.

Сколько именно времени уйдет на ликвидацию последствий, мы писали тут.

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