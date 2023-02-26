Ситуация с отключениями света в Одессе 26 февраля

В воскресенье, 26 февраля 2023 года ситуация с поставками электроэнергии в Одессу остается сложной. Самой и Одессе и Одесском районе продолжают действовать стабилизационные отключения света по графикам. Об этом говорится в информации, опубликованной компанией «ДТЭК».

Какие отключения света используют сегодня в Одессе

По информации энергетиков, в воскресенье, 26 февраля 2023 года, в городе Одессе и Одесском районе продолжат отключать свет по графикам стабилизационных отключений электроэнергии. При этом отмечается, что в остальной части области отключений не будет.

Причина, почему одесситам время от времени приходится сидеть без электроэнергии, в том, что в самом городе и близлежащих селах потребителям не могут доставить электроэнергию в нужном объеме из-за сетевых ограничений.

Поэтому, чтобы распределить имеющийся объем энергии поровну и справедливо, в Одессе применяют графики стабилизационных отключений.

В последние дни февраля среднее время без света, которое приходится провести жителям города, составляет от 4 до 6 часов в сутки.

Посмотреть время отключения света по своему адресу можно нажав эту ссылку.

Что за сетевые ограничения до сих пор присутствуют в Одессе

Сетевые ограничения – ситуация, когда имеющееся оборудование и линии не могут пропустить весь необходимый потребителям объем электроэнергии.

В Одессе причиной таких ограничений стали повреждения энергетического оборудования в результате ракетных обстрелов россией и аварий.

Энергетики продолжают ремонт и восстановление поврежденных линий электропередач и трансформаторов.

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, когда в Одессе должны перестать отключать свет.

Что касается оставшейся части Одесской области, то в ней отключать свет на будут потому что НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничения потребления электрических мощностей.

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