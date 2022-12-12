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Ситуация с отключениями света в Одессе 12 декабря

Ситуация с отключениями света в Одессе 12 декабря

В понедельник, 12 декабря в Одессе действуют экстренные отключения света. Предсказать, насколько отключили свет в таком случае невозможно.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденную российскими обстрелами 5 и 10 декабря энергетическую инфраструктуру. Но ситуация в системе остается сложной, мощностей не хватает.

Тем не менее, по состоянию на вчерашний день, свет удалось вернуть 1 миллину 200 тысячас потребителей из полутора миллионов, которые остались без света.

Но это не означает, что у этих клиентов свет отключать не будут. Но энергетики стараются, чтобы люди были с электричеством хотя бы 8 часов в сутки.

Когда эта цель будет достигнута, энергетики постараются перейти к плановым отключениям по графикам.

Напомним, что ранним утром 10 декабря враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области, включая Одессу, пропал свет.

При этом власти отмечали, что для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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