Ситуация с коронавирусом остается напряженной – глава Минздрава

В Украине продолжает оставаться напряженной ситуация с распространением коронавируса. За прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме этого продолжает увеличиваться число госпитализаций – за прошедшую в больницу попали 11 606 человек, неделей ранее 10 597.

“Ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается количество больных и как следствие увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы”, – заявил Степанов.