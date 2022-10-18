Ситуация на утро 18 октября: в Одессе и по всей Украине тревога из-за атаки ракет и дронов

Ночь и утро 18 октября в Одессе выдались тревожными. Российские войска атакуют энергетические объекты по сей Украине. Но непосредственно по Одесской области атак пока не было.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что наши силы противовоздушной обороны выполняют боевую работу и в эти минуты отслеживают воздушное пространство Одесщины, чтобы дать отпор любому врагу. Самыми опасными сейчас для нас являются дроны камикадзе и крылатые ракеты. Но, по словам Братчука, там, где появляются эти проблемы, мы действуем хирургическим способом с помощью вооруженных сил.

Также он призвал придерживаться информационной гигиены, потому что сейчас много пишут и рассказывают про то, что иногда и не надо, причем эта информация недостоверная: про вылеты, про прилёты.

Что касается других регионов страны, по информации представителя офиса президента Кирилла Тимошенко и руководителей местных ОВА, атаке на данный момент подверглись Киевская, Житомирская, Николаевская и Харьковская области. Там частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказыала о о том, что происходит на фронте на утро 18 октября?