Прогноз погоды в Одессе на 30 июля
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал
15-20 м/с. Температура ночью 23-25°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 июля
Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.
Днем кратковременный дождь, местами значительный, гроза.
Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал,
15-20 м/с. Температура ночью 20-25°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
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