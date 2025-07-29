Гроза под Одессой

Прогноз погоды в Одессе на 30 июля

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал

15-20 м/с. Температура ночью 23-25°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 24-25°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 июля

Переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.

Днем кратковременный дождь, местами значительный, гроза.

Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал,

15-20 м/с. Температура ночью 20-25°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

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