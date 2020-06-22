Конфликт на парковке в Одессе: полицейский открыл огонь из травмата

Поздно вечером в воскресенье, 21 июня на парковке около ЖК «Радужный» в поселке Таирова местные жители повздорили из-за неправильно припаркованной машины. Скандал перерос в драку, которую из окна увидел сотрудник полиции. Он живет в этом ЖК. Он вышел разнять драчунов, однако и сам получил несколько ударов. Кто-то к тому же распылил газ из баллончика.

Полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов в воздух из травматического оружия. В результате конфликт был исчерпан, но по факту возбудили уголовное дело, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Проверяют также и правомерность действий полицейского.

Ранее в Одессе поймали военных, которые устроили стрельбу для развлечения.

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