Открытие выставки состоится во Всемирном клубе одесситов, а в музее геноцида состоится лекция посвященная ученым, пережившим Холокост. В музее книги, который расположен в библиотеке Грушевского вас ждет встреча посвященная красоте. Художественно-графический факультет приглашает на лекцию, посвященную художникам шестидесятникам.

Настоящим подарком любителям музыки будут концерты, которые состоятся в лицее Столярского и в музыкальной академии.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Шестидесятники, культурно-художественный феномен

Где: Старопортофранковская, 2-4, Художественно-графический факультет

Когда: 25 апреля, 13:00



Что: Встреча ко Всемирному дню танца

Где: Парк Шевченко, Ракушка

Когда: 26 апреля, 12:00

Что: Концерт камерно-ансамблевой музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 26 апреля, 12:00



Что: Беседа лекция: Красота в деталях

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 26 апреля, 14:00



Что: Концерт «В объятиях Терпсихоры»

Где: Городской сад

Когда: 26 апреля, 14:00



Что: Концерт скрипичной музыки

Где: Лицей им. Столярского

Когда: 26 апреля, 14:30



Что: Открытие выставки Алексея Зоркальцева «Ностальгия по миру»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 апреля, 16:00

Что: Ученые, пережившие Холокост

Где: Садовая, 10, Музей геноцида

Когда: 27 апреля, 13:00

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Что: Торжественная академия к 125-летию со дня рождения Юрия Липы

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 28 апреля, 15:00

Что: Концерт студентки Николь Холмстром

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 28 апреля, 15:30

