Открытие выставки состоится во Всемирном клубе одесситов, а в музее геноцида состоится лекция посвященная ученым, пережившим Холокост. В музее книги, который расположен в библиотеке Грушевского вас ждет встреча посвященная красоте. Художественно-графический факультет приглашает на лекцию, посвященную художникам шестидесятникам.
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Настоящим подарком любителям музыки будут концерты, которые состоятся в лицее Столярского и в музыкальной академии.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Шестидесятники, культурно-художественный феномен
Где: Старопортофранковская, 2-4, Художественно-графический факультет
Когда: 25 апреля, 13:00
Что: Встреча ко Всемирному дню танца
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 26 апреля, 12:00
Что: Концерт камерно-ансамблевой музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 26 апреля, 12:00
Что: Беседа лекция: Красота в деталях
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 26 апреля, 14:00
Что: Концерт «В объятиях Терпсихоры»
Где: Городской сад
Когда: 26 апреля, 14:00
Что: Концерт скрипичной музыки
Где: Лицей им. Столярского
Когда: 26 апреля, 14:30
Что: Открытие выставки Алексея Зоркальцева «Ностальгия по миру»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 апреля, 16:00
Что: Ученые, пережившие Холокост
Где: Садовая, 10, Музей геноцида
Когда: 27 апреля, 13:00
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Что: Торжественная академия к 125-летию со дня рождения Юрия Липы
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 28 апреля, 15:00
Что: Концерт студентки Николь Холмстром
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 28 апреля, 15:30