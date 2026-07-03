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Синоптики объявили в городе І (желтый) уровень опасности.

В Одессе ожидается шквал с порывами ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Непогода начнется в ближайшие часы.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в пятницу, 3 июля, в Одессе в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о шквальном ветре, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с этим в городе объявили первый (желтый) уровень опасности. Одесситам рекомендуют по возможности ограничить перемещения по городу, не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач, а также быть предельно внимательными во время движения.

Также напомним, что из-за жары и перегрузок сегодня в Одессе действуют экстренные отключения света.