Школьник в Одесской области поссорился с учителем и придумал, что его похитили

Там в полицию обратилась местная жительница.

Взволнованная женщина рассказала, что малолетний сын позвонил и сказал, якобы неизвестные пытаются посадить его в авто и увезти.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Полицейские тут же выехали на место, где предположительно произошла описанная женщиной ситуация.

Оперативники проверили записи с уличных камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В итоге выяснилось, что никакого похищения не было.

Мальчик вскоре объявился. Он признался, что накануне поссорился с учителем и не хотел идти на уроки. Вот и выдумал историю с похищением.

С маленьким фантазером провели профилактическую беседу. Решается вопрос о том, чтобы привлечь к админответственности его мать.

Фото иллюстративное: sorokopud.ru

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