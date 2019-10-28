Що треба знати про інсульт: МОН влаштує бесіду з лікарем-неврологом

До Всесвітнього дня боротьби з інсультом МОЗ України в рамках формату «Запитай у лікаря» запрошує поговорити з лікарем-неврологом, завідувачем інсультним центром – Юрієм Фломіним.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Інсульт посідає друге місце в переліку причин смертності в Україні. 29 жовтня поговоримо про те, як вберегтися від інсульту, як його розпізнати в себе та оточення, чому швидкість надання медичної допомоги є найголовнішим фактором порятунку життя і запобігання інвалідизації.

Трансляція відбудеться завтра, 29 жовтня, о 13:00 на офіційній сторінці МОЗ України у Facebook.

Варто писати свої запитання під публікаціями у Facebook та Twitter, а лікар відповість на них у прямому ефірі.

МОЗ України наголошує, що будь-які консультації щодо вашого стану здоров’я ви маєте отримувати насамперед у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким ви підписали декларацію. Саме на рівні сімейних лікарів у світі вирішуються до 80% питань щодо здоров’я. Формат «Запитай у лікаря» – це додаткова можливість дізнатися у фахівців відповідь на те чи інше питання, що не може замінити візиту і повноцінної індивідуальної консультації з вашим лікарем.

Фото: volodymyrets.city