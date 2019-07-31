Що буде із санаторієм «Молдова»: МЗС пригальмувало питання передачі власності

До Одеської міської ради надійшов лист з МЗС України з проханням терміново перенести питання по санаторію “Молдова” на наступну сесію.

Сьогодні, 31 липня, під час сесії Одеської міської ради, обговорили питання про передачу санаторію “Молдова” в оренду ТОВ “Мастгруп” на 20 років.

На початку засідання депутатка Ольга Квасницька запропонувала зняти пункт 11 у проекті 6.4, який стосується передачі землі санаторію “Молдова”.

Квасницька зачитала ноту, яка надійшла від консула Молдови з проханням зняти з порядку денного це питання, так як керівництво Республіки Молдова відстоює свої права на землі у судах. Вона зазначила, що сусідня країна виграла суди у себе на території та подала позов ще рік тому до Господарського суду в України. Наразі Молдова вимагає витребувати майно у приватника ТОВ “Мастгруп”, який нещодавно змінив власників.

“Я прошу не чинити беззаконня і віднестися дуже серйозно до ситуації, яка склалася, бо це ситуація міжнародного рівня”, – завершила своє звернення депутатка.

Коли серед інших питань дійшла черг до обговорення питання стосовно санаторію “Молдова”, депутатам повідомили, що у мерію надіслали листа з МЗС України з проханням терміново перенести питання по санаторію “Молдова” на наступну сесію.

Геннадій Труханов зазначив, що це уже не перше звернення до міськради. Міський голова закликав депутатів не ігнорувати це звернення та нагадав, що йдеться про земельну ділянку, у якої є власник.

У сесійній залі підрахували, що за два роки міськрада втратила декілька мільйонів через відсутність орендної плати власниками.

“За участок площею 4,7 гектарів впродовж двох років, відколи з’явився власник, ми мали отримувати місячну орендну плату у 135,5 тисяч гривень у міський бюджет. Виходить, за 2 роки у бюджет недоотримали 4,5 мільйони гривень”, – зазначив Геннадій Труханов.

Труханов попросив організувати зустріч з генконсулом Республіки Молдова за участі депутатів.

Насамкінець, мер ставить на голосування питання про виключення пункту, який стосується санаторію “Молдова”. За це питання проголосували 50 депутатів, 7 не голосували.

Нагадаємо, питання передачі санаторію “Молдова” в оренду обговорюється близько року. Також історики зазначають, що поблизу санаторію знаходиться бомбосховище на 600 осіб, яке у документації не вказане.

Фото: Swimming-Cool.com.ua