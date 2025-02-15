Светофорные системы с резервным питанием появились на проспекте Князя Владимира Великого (на перекрестках с улицами Марсельской, Вячеслава Бувалкина и возле дома №92), а также на перекрестках Балковская — Праведников мира, Итальянская — Еврейская и Итальянская — Троицкая.

Специалисты КУ «СМЭП» продолжают работу по обновлению инфраструктуры города. Установка бесперебойных источников питания должна повысить безопасность дорожного движения и уменьшить риски аварийных ситуаций во время отключений электроэнергии.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе на 8 оживленных перекрестках модернизировали светофоры