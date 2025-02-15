Світлофорні системи з резервним живленням з’явилися на проспекті Князя Володимира Великого (на перехрестях з вулицями Марсельською, В’ячеслава Бувалкіна та біля будинку №92), а також на перехрестях Балківська – Праведників світу, Італійська – Єврейська та Італійська – Троїцька.

Фахівці КУ «СМЕП» продовжують роботу з оновлення інфраструктури міста. Встановлення безперебійних джерел живлення має підвищити безпеку дорожнього руху та зменшити ризики аварійних ситуацій під час відключень електроенергії.

Раніше ми розповідали, що в Одесі на 8 жвавих перехрестях модернізували світлофори