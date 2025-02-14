нагородження
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Місця розподілилися таким чином:

  • Кофіжиу Ганна, вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею «Лідер» — І місце.
  • Колісніченко Олександр, вчитель історії Одеської гімназії #26 — І місце.
  • Лучинський Ілля, вчитель історії Одеського ліцею #62 — II місце.
  • Круглова Ганна, вчитель історії, директор Одеської гімназії #18 — III місце.
  • Шевчук Лоліта, вчитель хімії Одеського ліцею #24 —  І місце.
  • Короленко Вікторія,  вчитель хімії Одеського ліцею #14 — III місце.
  • Семенішина Олена, вчитель трудового навчання Одеського ліцею #84 — III місце.

Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою