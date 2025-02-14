Місця розподілилися таким чином:
- Кофіжиу Ганна, вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею «Лідер» — І місце.
- Колісніченко Олександр, вчитель історії Одеської гімназії #26 — І місце.
- Лучинський Ілля, вчитель історії Одеського ліцею #62 — II місце.
- Круглова Ганна, вчитель історії, директор Одеської гімназії #18 — III місце.
- Шевчук Лоліта, вчитель хімії Одеського ліцею #24 — І місце.
- Короленко Вікторія, вчитель хімії Одеського ліцею #14 — III місце.
- Семенішина Олена, вчитель трудового навчання Одеського ліцею #84 — III місце.
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