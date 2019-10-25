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Новости Одессы и Одесской области

Шахматист из Черноморска выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет

Шахматист из Черноморска выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет

Международный гроссмейстер Евгений Штембуляк одержал блестящую победу на чемпионате мира среди юношей до 20 лет.

Он набрал 9 очков из 11-и (7 побед и 4 ничьи) и единолично занял первое место. В решающей партии 11-го тура Штембуляк переиграл россиянина Володара Мурзина.

Хотя уже несколько лет Евгений получает высшее образование в США, он выступал под украинским флагом.

Он начал обучаться игре в шахматы с 4 лет и имеет большой опыт участия в шахматных соревнованиях самого высокого уровня. В Техасском техническом университете (США), где он сейчас учится, у него очень сильный тренер, также уроженец Украины Александр Онищук.

«Женя уже звонил нам, сказал, что всё отлично.  Не могу сдержать эмоций, я счастлив!», – рассказал изданию chernomorsk.news  отец шахматиста Олег Штембуляк.

Фото: chernomorsk.news

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