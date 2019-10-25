Шахматист из Черноморска выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет

Международный гроссмейстер Евгений Штембуляк одержал блестящую победу на чемпионате мира среди юношей до 20 лет.

Он набрал 9 очков из 11-и (7 побед и 4 ничьи) и единолично занял первое место. В решающей партии 11-го тура Штембуляк переиграл россиянина Володара Мурзина.

Хотя уже несколько лет Евгений получает высшее образование в США, он выступал под украинским флагом.

Он начал обучаться игре в шахматы с 4 лет и имеет большой опыт участия в шахматных соревнованиях самого высокого уровня. В Техасском техническом университете (США), где он сейчас учится, у него очень сильный тренер, также уроженец Украины Александр Онищук.

«Женя уже звонил нам, сказал, что всё отлично. Не могу сдержать эмоций, я счастлив!», – рассказал изданию chernomorsk.news отец шахматиста Олег Штембуляк.

Фото: chernomorsk.news