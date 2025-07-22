Ключевые моменты:

Ночью 22 июля РФ применила 12 ударных дронов по Одессе;

Повреждены 25-этажный жилой дом, супермаркет, спортзал, админздание и более 30 авто;

Госпитализирована 41-летняя женщина с минно-взрывной травмой;

В Киевском районе развернут оперативный штаб

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки пострадала 41-летняя местная жительница — женщина получила минно-взрывную травму и была госпитализирована. Информация о других возможных пострадавших сейчас уточняется.

Атака нанесла значительные разрушения гражданской инфраструктуре: повреждены жилой 25-этажный дом, супермаркет, спортивный зал, административное здание.

Также повреждено более 30 автомобилей, из которых по меньшей мере 12 автомобилей полностью уничтожены огнем.

На месте ликвидации последствий вражеской атаки в Киевском районе развернут городской оперативный штаб. Сотрудники райадминистрации принимают заявки на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса» и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи по программе еВідновлення.

Жители поврежденных домов также могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб или звонить в Киевскую районную администрацию по телефону: (048) 740 76 25.

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