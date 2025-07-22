оперативный штаб

Ключевые моменты:

  • Ночью 22 июля РФ применила 12 ударных дронов по Одессе;
  •  Повреждены 25-этажный жилой дом, супермаркет, спортзал, админздание и более 30 авто;
  • Госпитализирована 41-летняя женщина с минно-взрывной травмой;
  • В Киевском районе развернут оперативный штаб

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки пострадала 41-летняя местная жительница — женщина получила минно-взрывную травму и была госпитализирована. Информация о других возможных пострадавших сейчас уточняется.

Атака нанесла значительные разрушения гражданской инфраструктуре: повреждены жилой 25-этажный дом, супермаркет, спортивный зал, административное здание.

Также повреждено более 30 автомобилей, из которых по меньшей мере 12 автомобилей полностью уничтожены огнем.

атака на Одессу 22 июля 2025

На месте ликвидации последствий вражеской атаки в Киевском районе развернут городской оперативный штаб. Сотрудники райадминистрации принимают заявки на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса» и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи по программе еВідновлення.

Жители поврежденных домов также могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб или звонить в Киевскую районную администрацию по телефону: (048) 740 76 25.

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