Ключевые моменты:

В ночь на 19 июля 2025 года Одесса подверглась массированной атаке: более 20 дронов, не менее 12 взрывов;

Загорелся жилой многоэтажный дом: огонь охватил квартиры с 6 по 9 этажи;

Утром город устраняет последствия удара: работают экстренные службы, открыты оперативные штабы.

Этой ночью Одессу атаковали не менее 20 вражеских беспилотников, заходивших на город со всех сторон. Спустя несколько минут после полуночи прогремели первые взрывы – всего их насчитали не менее 12-ти.

В результате атаки загорелся жилой многоэтажный лом в одном из спальных районов – огонь охватил квартиры с шестого по девятый этаж.

Вот так выглядят сейчас квартиры одесситов, где еще вчера была жизнь:

А так выглядит снаружи пострадавший от ночного «прилета» дом:

Этим утром одесситы до сих пор в шоке от пережитого ночью. Коммунальщики устраняют последствия атаки. В двух районах города развернуты оперативные штабы.

Напомним, в ночь на 16 июля враг массировано атаковал дронами-камикадзе Измаильский район. Под ударом был инфраструктурный объект, где вспыхнул пожар.