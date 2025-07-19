Ключевые моменты:

  • В ночь на 19 июля 2025 года Одесса подверглась массированной атаке: более 20 дронов, не менее 12 взрывов;
  • Загорелся жилой многоэтажный дом: огонь охватил квартиры с 6 по 9 этажи;
  • Утром город устраняет последствия удара: работают экстренные службы, открыты оперативные штабы.

Этой ночью Одессу атаковали не менее 20 вражеских беспилотников, заходивших на город со всех сторон. Спустя несколько минут после полуночи прогремели первые взрывы – всего их насчитали не менее 12-ти.

В результате атаки загорелся жилой многоэтажный лом в одном из спальных районов – огонь охватил квартиры с шестого по девятый этаж.

Вот так выглядят сейчас квартиры одесситов, где еще вчера была жизнь:

Пепел, выбитые окна, сгоревшая мебель: как сейчас выглядят дома одесситов
Дома одесситов после прилета
Вот так выглядят квартиры одесситов после удара
Одесса после атаки: в этих квартирах вчера жили люди
Как «прилет» превратил квартиры одесситов в развалины
Сгоревшие квартиры одесситов после удара РФ
Фоторепортаж из пострадавшего дома в Одессе
Квартиры превращены в руины: Одесса, 19 июля 2025
Кухня одесского дома, куда прилетел дрон

А так выглядит снаружи пострадавший от ночного «прилета» дом:

Одесский дом после прилета
Одесса после атаки 19 июля 2025
Атака на Одессу: ночь огня и взрывов — фоторепортаж из пострадавшего района
Одесса после удара дронами
Как прошла самая тяжелая ночь в Одессе — фото с места
Одесса после массированного ночного удара РФ
«Прилет» в спальный район Одессы
Читайте также: Ночная атака на Одессу: горел жилой дом, есть жертвы и раненые

Этим утром одесситы до сих пор в шоке от пережитого ночью. Коммунальщики устраняют последствия атаки. В двух районах города развернуты оперативные штабы.

Одесситы до сих пор в шоке от пережитого ночью
Одесса после удара, оперативный штаб
Одесса после массированного ночного удара РФ

Напомним, в ночь на 16 июля враг массировано атаковал дронами-камикадзе Измаильский район. Под ударом был инфраструктурный объект, где вспыхнул пожар.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме