Ключевые моменты:
- В ночь на 19 июля 2025 года Одесса подверглась массированной атаке: более 20 дронов, не менее 12 взрывов;
- Загорелся жилой многоэтажный дом: огонь охватил квартиры с 6 по 9 этажи;
- Утром город устраняет последствия удара: работают экстренные службы, открыты оперативные штабы.
Этой ночью Одессу атаковали не менее 20 вражеских беспилотников, заходивших на город со всех сторон. Спустя несколько минут после полуночи прогремели первые взрывы – всего их насчитали не менее 12-ти.
В результате атаки загорелся жилой многоэтажный лом в одном из спальных районов – огонь охватил квартиры с шестого по девятый этаж.
Вот так выглядят сейчас квартиры одесситов, где еще вчера была жизнь:
А так выглядит снаружи пострадавший от ночного «прилета» дом:
Читайте также: Ночная атака на Одессу: горел жилой дом, есть жертвы и раненые
Этим утром одесситы до сих пор в шоке от пережитого ночью. Коммунальщики устраняют последствия атаки. В двух районах города развернуты оперативные штабы.
Напомним, в ночь на 16 июля враг массировано атаковал дронами-камикадзе Измаильский район. Под ударом был инфраструктурный объект, где вспыхнул пожар.