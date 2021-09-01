Сезон закрыт: в Одессе отменяют 2 «курортных» маршрута

С сегодняшнего дня, 1 сентября, в Одессе в связи с окончанием лета приостановлены два сезонных маршрута электротранспорта.

В частности, как сообщает на своей странице в Facebook КП «Одесгорэлектротранс», приостанавливается работа трамвая №22 (Слободской рынок – Лузановка) и сезонного троллейбуса №13 (ул. Инглези – Аркадия).

Работа указанных маршрутов будет возобновлена с началом следующего курортного сезона – в 2022 году.

Ранее мы рассказывали, что одесские чиновники анонсируют появление в сентябре нового вида общественного транспорта – электробусов.

Читайте также: Центр Одессы закроют в День города – полиция обнародовала схемы.