В Одесі оприлюднили мапу масового зростання амброзії

Громадські працівники спільно з екологами склали мапу амброзії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

В Одесі регулярно проводиться робота щодо боротьби з амброзією, бур’яном, що викликає алергічні реакції в людей у період її цвітіння.

Фахівці КП «Міськзелентрест» знищують алергенний бур’ян шляхом видалення його разом з коренем із землі або викошування, щоб запобігти повторному його висіванню в ґрунт. Також озеленювачі застосовують спеціальний препарат «Стоп амброзія». Перевагою такого способу боротьби з амброзією є природне походження препарату, що дозволяє його використовувати в населених пунктах без шкоди для людей і навколишнього середовища.

Крім того, громадські працівники спільно з екологами склали мапу амброзії, на якій кожен охочий може відзначити місця масового зростання амброзії в Одесі, перейшовши за посиланням: https://ambrozii.net/

Кожна відмітка має свій колір. Так, очищені ділянки позначаються зеленим кольором, очищені державними службами – помаранчевим, ділянки зростання амброзії – червоним, а локації, де збираються активісти для видалення бур’яну (із зазначенням контактних осіб), – синім.

Фото: скріншот з інтерактивонї мапи