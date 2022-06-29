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Сессия горсовета началась со скандала: часть депутатов покинули зал

Сессия горсовета началась со скандала: часть депутатов покинули зал

Фракция Европейской солидарности в Одесском городском совете покинула сессионный зал. Так народные избранники выразили протест против дистанционного формата сессии.

Депутаты долго обсуждали законность онлайн формата собрания и отдельно, могут ли голосовать те депутаты, кто физически отсутствует в сессионном зале.

Более часа депутаты Одесского горсовета спорили, законно ли проводить дистанционное заседание муниципалитета и онлайн голосовать тем, кто отсутствует в зале.

Депутаты фракции «Европейская солидарность» (насчитывает 10 человек) настаивали на том, что принимать участие в голосовании могут только присутствующие в зале избранники.

При этом представитель ЕС Петр Обухов отметил, что в зале находятся необходимые для кворума 40 человек.

Депутат Ольга Квасницкая из «Слуги народа» его поддержала. Она назвала участие в сессии некоторых депутатов онлайн незаконным в условиях военного положения.

В тоже время юристы мэрии уверили всех присутствующих, что дистанционное участие правомерно.

Голосование прошло не в пользу депутатов ЕС. Их предложение поддержали 9 человек, 26 выступили против, 8 воздержались, 6 не проголосовали вовсе.

В итоге, в знак протеста, фракция Европейской Солидарности покинула зал.

Тем не менее, с учетом онлайн-участников, кворум сохранился и сессия продолжила свою работу.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что онлайн-формат сессии в условиях войны вызывает ряд вопросов. В частности, мы привели критику такой формы, которую высказали в Одесском отделении Комитета избирателей Украины.

Напомним, что сегодня, 29июня, началась первая, с момента вторжения российской федерации на территорию Украины 24 февраля 2022 года, сессия Одесского городского совета.

На фото: депутаты фракции ЕС покидают сессионный зал (скриншот с прямой трансляции)

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Редакция ПРОФИЛЬ

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