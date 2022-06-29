Сессия горсовета началась со скандала: часть депутатов покинули зал

Фракция Европейской солидарности в Одесском городском совете покинула сессионный зал. Так народные избранники выразили протест против дистанционного формата сессии.
Депутаты долго обсуждали законность онлайн формата собрания и отдельно, могут ли голосовать те депутаты, кто физически отсутствует в сессионном зале.
Более часа депутаты Одесского горсовета спорили, законно ли проводить дистанционное заседание муниципалитета и онлайн голосовать тем, кто отсутствует в зале.
Депутаты фракции «Европейская солидарность» (насчитывает 10 человек) настаивали на том, что принимать участие в голосовании могут только присутствующие в зале избранники.
При этом представитель ЕС Петр Обухов отметил, что в зале находятся необходимые для кворума 40 человек.
Депутат Ольга Квасницкая из «Слуги народа» его поддержала. Она назвала участие в сессии некоторых депутатов онлайн незаконным в условиях военного положения.
В тоже время юристы мэрии уверили всех присутствующих, что дистанционное участие правомерно.
Голосование прошло не в пользу депутатов ЕС. Их предложение поддержали 9 человек, 26 выступили против, 8 воздержались, 6 не проголосовали вовсе.
В итоге, в знак протеста, фракция Европейской Солидарности покинула зал.
Тем не менее, с учетом онлайн-участников, кворум сохранился и сессия продолжила свою работу.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что онлайн-формат сессии в условиях войны вызывает ряд вопросов. В частности, мы привели критику такой формы, которую высказали в Одесском отделении Комитета избирателей Украины.
Напомним, что сегодня, 29июня, началась первая, с момента вторжения российской федерации на территорию Украины 24 февраля 2022 года, сессия Одесского городского совета.
На фото: депутаты фракции ЕС покидают сессионный зал (скриншот с прямой трансляции)