Одесские депутаты собрались на первую с начала войны сессию горсовета

Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, в сессионном зале Одесского городского совета проходит XIV сессия Одесского городского совета VIII созыва. Отметим, что эта первая сессия горсовета с начала полномасштабной войны в Украине.
По информации пресс-службы одесской мэрии, сегодня на повестку дня вынесены такие вопросы:
- о передаче городам-побратимам Балтимор (США) и Йокогама (Япония) и городу-партнеру Клайпеда (Литовская Республика) туристических символов Одессы «Якорь-сердце»;
- об установлении партнерских отношений между Одессой, городом Майами и городом Майами Бич (США), а также о передаче городу Майами Бич туристического символа Одессы «Якорь-сердце»;
- об установлении партнерских отношений между городом Одесса и итальянской Венецией;
- об утверждении отчета об исполнении бюджета Одесской городской территориальной громады за 2021 год;
- об утверждении отчета об исполнении бюджета Одесской городской территориальной громады за I квартал 2022 года;
- о предоставлении согласия на безвозмездную передачу из государственной в коммунальную собственность территориальной громады Одессы защитных сооружений гражданской защиты;
- о безвозмездной передаче из коммунальной собственности территориальной громады Одессы в государственную собственность нежилых помещений №101, общей площадью 337,8 кв. м, расположенных по адресу: г. Одесса, ул. Канатная, 26Б;
- об арендной плате за использование коммунального имущества территориальной громады Одессы в период действия военного положения;
- об установлении сбора за места парковки транспортных средств в Одессе;
- об утверждении Правил использования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспортом в Одессе;
- о нормировании названий объектов топонимики города Одессы.
Накануне было решено, что депутаты, которые отсутствуют в стране, будут голосовать дистанционно по видеосвязи.