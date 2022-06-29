Одесские депутаты собрались на первую с начала войны сессию горсовета

Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, в сессионном зале Одесского городского совета проходит XIV сессия Одесского городского совета VIII созыва. Отметим, что эта первая сессия горсовета с начала полномасштабной войны в Украине.

По информации пресс-службы одесской мэрии, сегодня на повестку дня вынесены такие вопросы:

о передаче городам-побратимам Балтимор (США) и Йокогама (Япония) и городу-партнеру Клайпеда (Литовская Республика) туристических символов Одессы «Якорь-сердце»;

об установлении партнерских отношений между Одессой, городом Майами и городом Майами Бич (США), а также о передаче городу Майами Бич туристического символа Одессы «Якорь-сердце»;

об установлении партнерских отношений между городом Одесса и итальянской Венецией;

об утверждении отчета об исполнении бюджета Одесской городской территориальной громады за 2021 год;

об утверждении отчета об исполнении бюджета Одесской городской территориальной громады за I квартал 2022 года;

о предоставлении согласия на безвозмездную передачу из государственной в коммунальную собственность территориальной громады Одессы защитных сооружений гражданской защиты;

о безвозмездной передаче из коммунальной собственности территориальной громады Одессы в государственную собственность нежилых помещений №101, общей площадью 337,8 кв. м, расположенных по адресу: г. Одесса, ул. Канатная, 26Б;

об арендной плате за использование коммунального имущества территориальной громады Одессы в период действия военного положения;

об установлении сбора за места парковки транспортных средств в Одессе;

об утверждении Правил использования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспортом в Одессе;

о нормировании названий объектов топонимики города Одессы.

Накануне было решено, что депутаты, которые отсутствуют в стране, будут голосовать дистанционно по видеосвязи.