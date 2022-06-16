Первая с начала войны сессия Одесского горсовета может пройти онлайн

Порядок предусматривает, что пленарные заседания можно проводить в режиме видеоконференции, кроме вопросов, требующих тайного голосования (например, для отстранения мэра от должности депутатам придется собираться в зале).

Решение о созыве такой сессии доводится до депутатов за 10 дней, а в неотложных случаях – за сутки. Проекты решений будут направлены депутатам за семь дней до связи.

Председатель Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко отметил:

Учитывая, что Одесский городской совет последнюю сессию проводил еще до войны, то необходимость проведения сессии уже давно назрела. Вместе с этим, юридические основания для проведения сессии онлайн противоречивы и неоднозначны, что может подвергнуть сомнению легитимность принятых решений, а также вопрос с проведением депутатских комиссий, поскольку достоверно известно только о заседаниях комиссий по бюджету и ЖКХ.

Поэтому в «Комитете избирателей Украины» настаивают на следующем:

офлайн формат проведения сессии более предпочтителен, чем онлайн. Если есть объективные причины, которые мешают этому, то мэр должен публично это объяснить. Если в городе отсутствует часть депутатов и поэтому невозможно собрать кворум, то мэр должен назвать их;

должны быть проведены заседания депутатских комиссий;

проведение комиссий и сессии должно быть заблаговременно анонсировано на сайте совета;

на заседание комиссий и сессии должен быть обеспечен доступ граждан согласно законодательству Украины;

Если они будут проводиться онлайн, то должна быть обеспечена онлайн трансляция.

Источник: Избирком