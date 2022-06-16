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Первая с начала войны сессия Одесского горсовета может пройти онлайн

Первая с начала войны сессия Одесского горсовета может пройти онлайн

Одесский мэр Геннадий Труханов утвердил порядок проведения дистанционных заседаний Одесского городского совета в условиях военного положения.

Порядок предусматривает, что пленарные заседания можно проводить в режиме видеоконференции, кроме вопросов, требующих тайного голосования (например, для отстранения мэра от должности депутатам придется собираться в зале).

Решение о созыве такой сессии доводится до депутатов за 10 дней, а в неотложных случаях – за сутки. Проекты решений будут направлены депутатам за семь дней до связи.

Председатель Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко отметил:

Учитывая, что Одесский городской совет последнюю сессию проводил еще до войны, то необходимость проведения сессии уже давно назрела. Вместе с этим, юридические основания для проведения сессии онлайн противоречивы и неоднозначны, что может подвергнуть сомнению легитимность принятых решений, а также вопрос с проведением депутатских комиссий, поскольку достоверно известно только о заседаниях комиссий по бюджету и ЖКХ.

Поэтому в «Комитете избирателей Украины» настаивают на следующем:

  • офлайн формат проведения сессии более предпочтителен, чем онлайн. Если есть объективные причины, которые мешают этому, то мэр должен публично это объяснить. Если в городе отсутствует часть депутатов и поэтому невозможно собрать кворум, то мэр должен назвать их;
  • должны быть проведены заседания депутатских комиссий;
  • проведение комиссий и сессии должно быть заблаговременно анонсировано на сайте совета;
  • на заседание комиссий и сессии должен быть обеспечен доступ граждан согласно законодательству Украины;
  • Если они будут проводиться онлайн, то должна быть обеспечена онлайн трансляция.

Источник: Избирком

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Редакция ПРОФИЛЬ

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