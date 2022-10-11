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Сергей Братчук рассказал, чем еще, кроме ракет, «обстреливает» нас враг

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук говорит, что кроме ракет и дронов-камикадзе российские оккупанты «обстреливают» на еще и фейками.

Об этом представитель ОВА рассказал о время своего утреннего обращения.

По его словам, кроме ракет, сегодня враг «обстреливает» нас фейками и бреднями. И это важная часть российского плана. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут разнообразные информационно-психологические спецоперации (ИПСО).

Про темы фейков «Одесская Жизнь» уже рассказывала ранее. Список тем у оккупантов широкий — от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений, до слухов об эвакуации представителей власти. Все подобные новости — это ложь.

Поэтому в Одесской ОВА призывают одесситов не верить провокациям и получать информацию из проверенных источников.

Также Сергей Братчук рассказал, что в Черном море сейчас всего 2 вражеских корабля, которые в сумме могут выпустить 16 ракет.

А еще увеличилась минная опасность: после шторма в море снова дрейфуют мины.

Напомним, что сегодня, 11 октября, по всей Украине объявлен повышенный уровень ракетной опасности. Враг второй день подряд массово запускает крылатые ракеты с самолетов над Каспийским морем. Могут быть и атаки с Черного моря. В Одесской области уже сбили сегодня несколько таких ракет и дронов-камикадзе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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