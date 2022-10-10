Какими фейками пугали сегодня украинцев?

Служба безопасности Украины (СБУ) призывает украинцев не верить и не распространять в соцсетях вражеские фейки, которые российские пропагандисты начали запускать сегодня на фоне массовых ракетных атак на украинские города.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Не ракетами едиными: враг «обстреливает» украинцев фейками
«Кроме ракет, враг сегодня «обстреливает» нас фейками и прочей чепухой. Это важная часть его плана. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Так что в ход идут разнообразные информационно-психологические спецоперации (ИПСО)», – сказано в сообщении.
В то же время в СБУ отмечают, что список фейковых тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти.
Главные фейки роспропаганды от 10 октября: где правда, а где вымысел?
В свою очередь фактчекинговый проект VoxCheck, проанализировав основные заявления российской дезинформации за последние 6 часов, составил следующий список рашистских фейков:
- Фейк: «Владимир Зеленский был эвакуирован из Киева»
- На самом деле: Президент Украины записал видеообращение с улицы Банковой в 11:02;
- Фейк: «Началось наступление с территории Республики Беларусь»
- На самом деле: Глава Черниговской ОВА сообщил, что ситуация на государственной границе Украины полностью под контролем;
- Фейк: «Одновременно с ракетными ударами началось наступление рашистов по всей линии фронта»
- На самом деле: Информация не подтверждена;
- Фейк: «В Украине была полностью уничтожена вся инфраструктура»
- На самом деле: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 объектов инфраструктуры;
- Фейк: «Началась массовая эвакуация сотрудников посольств в Украине»
- На самом деле: Информация не подтверждена.
Верить в ВСУ, а не врагу
В этой связи в СБУ призывают украинцев:
- не доверяйте публикациям враждебных или пророссийских Телеграм-каналов;
- не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых;
- получайте информацию исключительно из официальных источников;
- не снимайте и не распространяйте фото и видео последствий «прилетов».
И самое главное – верьте в защитников Украины и помогайте им. Ведь, несмотря на ве атаки, врагу не удастся нас запугать.
«Спокойствие и холодный разум – важная составляющая нашей будущей победы. Все будет Украина!», – подводят итог вышесказанному в СБУ.
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