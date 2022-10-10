Какими фейками пугали сегодня украинцев?

Служба безопасности Украины (СБУ) призывает украинцев не верить и не распространять в соцсетях вражеские фейки, которые российские пропагандисты начали запускать сегодня на фоне массовых ракетных атак на украинские города. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Не ракетами едиными: враг «обстреливает» украинцев фейками

«Кроме ракет, враг сегодня «обстреливает» нас фейками и прочей чепухой. Это важная часть его плана. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Так что в ход идут разнообразные информационно-психологические спецоперации (ИПСО)», – сказано в сообщении.

В то же время в СБУ отмечают, что список фейковых тем чрезвычайно широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти.

Главные фейки роспропаганды от 10 октября: где правда, а где вымысел?

В свою очередь фактчекинговый проект VoxCheck, проанализировав основные заявления российской дезинформации за последние 6 часов, составил следующий список рашистских фейков:

Фейк: «Владимир Зеленский был эвакуирован из Киева»

«Владимир Зеленский был эвакуирован из Киева» На самом деле: Президент Украины записал видеообращение с улицы Банковой в 11:02;

Президент Украины записал видеообращение с улицы Банковой в 11:02; Фейк: «Началось наступление с территории Республики Беларусь»

«Началось наступление с территории Республики Беларусь» На самом деле: Глава Черниговской ОВА сообщил, что ситуация на государственной границе Украины полностью под контролем;

Глава Черниговской ОВА сообщил, что ситуация на государственной границе Украины полностью под контролем; Фейк: «Одновременно с ракетными ударами началось наступление рашистов по всей линии фронта»

«Одновременно с ракетными ударами началось наступление рашистов по всей линии фронта» На самом деле: Информация не подтверждена;

Информация не подтверждена; Фейк: «В Украине была полностью уничтожена вся инфраструктура»

«В Украине была полностью уничтожена вся инфраструктура» На самом деле: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 объектов инфраструктуры;

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 объектов инфраструктуры; Фейк: «Началась массовая эвакуация сотрудников посольств в Украине»

«Началась массовая эвакуация сотрудников посольств в Украине» На самом деле: Информация не подтверждена.

Верить в ВСУ, а не врагу

В этой связи в СБУ призывают украинцев:

не доверяйте публикациям враждебных или пророссийских Телеграм-каналов;

публикациям враждебных или пророссийских Телеграм-каналов; не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых;

среди своих друзей и знакомых; получайте информацию исключительно из официальных источников;

исключительно из официальных источников; не снимайте и не распространяйте фото и видео последствий «прилетов».

И самое главное – верьте в защитников Украины и помогайте им. Ведь, несмотря на ве атаки, врагу не удастся нас запугать.

«Спокойствие и холодный разум – важная составляющая нашей будущей победы. Все будет Украина!», – подводят итог вышесказанному в СБУ.

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