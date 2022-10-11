Воздушная тревога в Одессе: область снова под обстрелом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

На рассвете 11 октября в небе Одесского региона было сбито три дрона-камикадзе. Об этом сказано в сообщении Оператиного командования «ЮГ».

Также была атакована соседняя Николаевская область. Там ПВО уничтожили БПЛА 5 Shahed-136.

Воздушная тревога в Одесской области продолжаются. Есть сообщения о запусках как ракает, так и дронов-камикадзе в нашу сторону.

ГСЧС Украины предупреждают, что высокая ракетная опасность будет на всем протяжении дня 11 октября.

ОБНОЛЕНО 11:00

Командование воздушных сил ВСУ сообщает, что АТАКА С КАСПИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Примерно с 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555.

Около 9:00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами Воздушного командования «Юг» (территория Одесской и Николаеской областей).

К боевой работе по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины.

В ВСУ отмечают, что зафиксированы повторные пуски! Боевая работа по ракетам продолжается!

Украинцев просят оставайться в укрытиях!

Напомним, что вчера, 10 октября, российская армия нанесла массированные ракетные удары по сей территории Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как вести себя при ракетном ударе или бомбардировке, чтобы спастись.