По Одессе объявлено штормовое предупреждение: ожидают сильный дождь и ветер

В ближайшие часы в Одессе ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь и усиление ветра.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие часы в Одессе ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь и порывы ветра 15-17 м/с.

Такая же погода в Одессе сохранится в течение дня 18 сентября.

Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.