Владимир Ковальчук погиб 20 сентября 2024 года под вражеским огнем, оставаясь на своем боевом посту до последнего момента. Об этом сообщили в Морской охране Госпогранслужбы Украины.

За проявленное мужество и самоотверженность в защите суверенитета и целостности Украины, капитан Владимир Ковальчук удостоен высокой государственной награды — орденом «За мужество» III степени.

Начальник Регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур передал награду семье погибшего воина, отметив:

«Владимир Петрович был настоящим воином и патриотом. Его мужество вдохновляло экипаж и всех моряков-пограничников. Ни одна награда не утолит вашу боль, но мы всегда будем рядом и поддержим вас в любых вопросах».

Он был примером не только для экипажа, но и для всех моряков-пограничников.

«Мы все уважали его за мужество и профессионализм», — подчеркнули в Морской охране.

Отметим, сын Владимира Ковальчука служит в Морской охране. Об этом читайте в нашем материале: Одесские морские пограничники: как они держат оборону на Черном море