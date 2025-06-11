Как сообщили в Одесской областной военной администрации (ОВА), это связано с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.
Одесситов и жителей области просят учесть данную информцию при перемещении.
В то же время, какие именно улицы будут перекрыты и как долго продлятся ограничения, в ОВА не уточняют из соображений безопасности.
Читайте также: В Одессе ремонтируют трамвайные пути: как будет ходить электротранспорт
Стоит отметить, что еще накануне в Одессу прибыли ряд иностранных дипломатов.
По данным издания «Думская», в городе присутствуют министр иностранных дел Литовской Республики, чрезвычайные и полномочные послы Хорватии, Сербии, Черногории, Албании, Словении, Молдовы, Румынии, генеральные консулы Греции и Турции. Также в Одессу прибыл министр иностранных дел Украины.
В ОВА сообщили, что дипломаты почтили память двух человек, которые погибли во время ночного обстрела, а также осмотрели поврежденные и разрушенные вследствие российского террора локации.