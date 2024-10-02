Сьогодні починається Єврейський Новий рік – Рош а-Шана 2024

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, припадає на 3 жовтня і триватиме два дні. Однак, згідно з традицією, єврейські свята починаються із заходом сонця напередодні. Тож Рош га-Шана святкуватиметься з вечора 2 жовтня і завершиться ввечері 4 жовтня. Цього року юдеї зустрінуть 5785 рік за єврейським календарем.

Історія свята

Рош га-Шана – це єврейський Новий рік, який знаменує початок місяця тишрей у єврейському календарі. Оскільки дата цього свята залежить від місячного календаря, вона змінюється щороку, але завжди припадає на молодик.

Єврейський календар передбачає чотири річні цикли. Кожен із них має свій початок. Тобто протягом року чотири рази відзначається початок року. Свято Рош а-Шана – головний Новий рік.

У свята Рош га-Шана є три основні значення:

Святкування річниці створення світу,

Судний день,

День відновлення зв’язку між Всевишнім і Народом Ізраїлю.

Юдеї вірять, що на Рош га-Шана Бог визначає їхню долю на новий рік. Протягом десяти днів після цього свята віряни намагаються виправити свої помилки, роблячи добрі справи, молячись і каючись у гріхах. Вважається, що ті, хто проявить гідність, будуть вписані в «Книгу життя».

Традиція свята

Рош га-Шана святкують два дні, протягом яких юдеї підбивають підсумки минулого року і зустрічають новий.

У це свято заведено обмірковувати, як минув рік, чи прожили вони гідно і що на них чекає далі. Також на Рош а-Шана згадують створення Богом світу і людини.

Юдеї моляться, відвідують синагогу, розмірковують про підсумки року і просять вибачення за проступки, скоєні минулого року.

Свято супроводжується такими традиціями, як сурмити в шофар (баранячий ріг) і співати молитовних гімнів. На святковому столі обов’язково присутні солодкі страви, як-от мед, булочки, фрукти та млинці, адже вважається, що вони приносять солодке та щасливе життя.

Чому хасиди їдуть в Умань на свято Рош а-Шана

Вважається, що якщо провести юдейський Новий рік на могилі раббі Нахмана в Умані, то весь рік буде щасливим. Здебільшого на його могилу приїжджають хасиди – юдеї, які сповідують хасидизм. А якщо бути точніше, то брацлавські хасиди, засновником цієї течії і був похований 1810 року Нахман.

Хасидизм – одна з течій іудаїзму. Одним із засновників був рабин цадик Нахман. У хасидизмі посередників між Богом і людиною називають цадиками. Народився він у місті Медведівка. Але на старості переїхав в Умань і хотів бути тут похований. Своїм послідовникам він заповів щороку на Рош а-Шана відвідувати його могилу.

Попри війну в Україні та Ізраїлі, цей рік для прочан не став винятком. Станом на ранок середи, 2 жовтня, понад 30 тисяч прочан прибули до Умані.