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Сегодня Собор Архангела Гавриила

Сегодня Собор Архангела Гавриила

Православная Церковь отмечает Собор Архангела Гавриила дважды в год — на следующий день после Благовещения и 26 июля.

В эти дни вспоминаются все явления Архангела Гавриила. Согласно священным текстам, он вдохновлял Моисея при написании книги Бытия. Пророку Даниилу возвещал о судьбах еврейского народа. Предрёк праведной Анне рождение от нее Девы Марии. Священнику Захарию возвещал о рождении Предтечи Господня. Неотступно пребывал с Богородицей во время Ее земной жизни. Также он являлся Иисусу Христу в Гефсиманском саду. От него жены-мироносицы первыми услышали радостную весть о Воскресении Христовом.

Имя Гавриил означает «Сила Божья» или «Божья твердыня». На иконах Архангел Гавриил изображается с райской ветвью, принесенной им Деве Марии, или со светящимся фонарем в правой и зеркалом в левой руке.

Поводом для празднования 26 июля послужила дата освящения в 17 веке в Константинополе храма, воздвигнутого во имя святого Архистратига.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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