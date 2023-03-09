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Сегодня одесским школьникам разрешили пропустить занятия

Сегодня одесским школьникам разрешили пропустить занятия

Сегодня, 9 марта, после ночной ракетной атаки, когда многие одесситы провели бессонную ночь и у многих нет дома света, школьникам официально разрешили не посещать занятия. Это касается как очной, так и дистанционной форм обучения.

Об этом сообщила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

«Сегодня ни очно, ни дистанционно не будут ругать за отсутствие ребенка. Если не спали ночь, учитывайте состояние (ребенка) и примите решение, идти ли в школу или подключать к занятиям»,

– написала она на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что в этот день в школах будут работать над повторением ранее пройденного материала.

В то же время Буйневич отметила, что убежища в школах города открыты, о чем сообщают педагоги в родительских чатах.

Напомним, в ночь на четверг, 9 марта 2023 года, рашисты нанесли очередной, уже 15-й по счету, массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины. Имело место попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры Одесской области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет.

В настоящее время в регионе действуют графики стабилизационных отключений электричества.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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