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Как будут учиться одесские школьники в 2021-2022 учебном году?

Как будут учиться одесские школьники в 2021-2022 учебном году?

1 сентября в Одессе стартует новый учебный год. Занятия будут проходить в очном режиме.

Об этом сегодня на брифинге рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

По её данным, на сегодня около 50% учителей уже получили прививки от коронавируса. При условии 80% вакцинации сотрудников учебных заведений обучение будет проводиться в очном формате, даже если Одесса перейдёт из зеленой зоны в оранжевую или красную. Однако в случае введения карантина администрации школ по просьбам родителей могут переводить детей в дистанционный режим.

Вместе с тем в учебных заведениях города остаются в силе все меры безопасности, введенные в прошлом году. Так, будут работать изоляторы для детей, у которых в течение учебного дня проявятся признаки ОРВИ, учителя будут измерять температуру на входе и интересоваться состоянием здоровья учеников. Кроме того, в классах будет вводиться карантин, если заболеет более 20% учащихся.

Чтобы избежать распространения инфекции, Буйневич призвала родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школу. «Пандемия продолжается, и подвергать опасности других детей, сотрудников учебных заведений — абсолютно недопустимо. Мы просим каждую семью утром проверять состояние здоровья ребенка перед тем, как отправить его в школу или детсад», — говорит чиновница.

Также Буйневич назвала рекомендуемые даты для школьных каникул:

  • осенние — с 27 по 31 октября;
  • зимние — с 25 декабря по 9 января;
  • весенние — с 26 марта по 3 апреля.

Отметим, 1 сентября в Одессе за парты сядут почти 11 тысяч первоклашек. Всего в новом учебном году в школах будет 110 тысяч учеников, что на три тысячи больше, чем в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что штамм «Дельта» может вернуть украинских школьников на «дистанционку»

 

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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