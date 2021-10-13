Сегодня юбилей у Саши Барон Коэна

Саша Барон Коэн родился в лондонском районе Хаммерсмит в еврейской семье. Еще во время учебы в колледже он начал играть на сцене.

Чем прославился Саша Барон Коэн?

Актер прославился своими сатирическими персонажами, среди которых Али Джи (английский джанглист), Борат Сагдиев (вымышленный казахский репортёр), Бруно Гехард (австрийский гомосексуал, ведущий программы мод) и генерал-адмирал Аладин (диктатор африканской страны Вадии). Для воплощения образов он использует различные акценты, взаимодействует с ничего не подозревающими людьми и высмеивает их.

Самые известные роли Саши Барон Коэна

Наибольшую известность Саше принесли комедийные роли в таких картинах, как «Али Джи в парламенте», «Борат» и его продолжение, «Бруно», «Диктатор». Также он снимался в фильмах «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Хранитель времени», «Отверженные» и «Суд над чикагской семёркой». Кроме того, комик озвучивал короля Жюльена XIII в серии мультфильмов «Мадагаскар».

В 2018 году газета The Times назвала Барона Коэна одним из 30 лучших ныне живущих комиков, а в 2019 году телеканал Gold включил его в список величайших британских комиков.

Фото: people.com