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Сегодня юбилей у Бенедикта Камбербэтча

Сегодня юбилей у Бенедикта Камбербэтча

Сегодня, 19 июля, День рождение празднует британский актер Бенедикт Кмабербэтч. Ему исполняется 45 лет.

Бенедикт Кмабербэтч больше всего известен по ролям Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок», Хана Нуньена Сингха в фантастическом фильме «Стартрек: Возмездие», журналиста Джулиана Ассанжа в биографическом триллере «Пятая власть» и математика Алана Тьюринга в исторической драме «Игра в имитацию».

Его карьера началась еще в лондонской школе Хэрроу, где он участвовал в постановках шекспировских пьес.

С 2001 года Камбербэтч играл главные роли в классических пьесах в Театре под открытым небом в Ридженс-Парке, театрах «Алмейда», «Ройал-Корт» и в Королевском национальном театре. Он был номинирован на премию Лоренса Оливье за лучшую роль второго плана за роль Тесмана в «Гедде Габлер», которую он играл в театре «Алмейда».

В 2004 году он сыграл роль Стивена Хокинга в фильме «Хокинг». За эту роль Камбербэтч был номинирован на премию BAFTA TV Awards как лучший актёр и получил «Золотую нимфу» за лучшую актёрскую работу в телевизионном фильме.

Также Камбербэтч снялся в мини-сериале «Путешествие на край земли», комедийном скетч-шоу «Broken News», телевизионной экранизации книги «Стюарт: Прошлая жизнь», мини-сериале BBC «Последний враг», за что был номинирован на премию «Спутник» как лучший актёр мини-сериала или телефильма.

В 2010 году Камбербэтч начал играть Шерлока Холмса в телесериале BBC «Шерлок». Также в том году он сыграл Винсента ван Гога в кинофильме «Ван Гог: Живопись словами».

Одна из последних работ актёра — роль главного героя в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Планируется, что картина выйдет на экраны весной 2022 года.

Фото: sherlock.fandom.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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