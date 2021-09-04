Сегодня юбилей у Бейонсе 

Сегодня, 4 сентября, американской певице и актрисе Бейонсе исполняется 40 лет.

Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, так звучит полное имя певицы, родилась в Хьюстоне (штат Техас) и с детства занималась пением и танцами. Она участвовала в различных конкурсах и школьной самодеятельности. Мировая известность к ней пришла в конце 1990-х годов, когда она солировала в женской R&B-группе Destiny’s Child.

В 2003 году Бейонсе выпустила свой дебютный сольный альбом Dangerously in Love. Пластинка стала одним из самых успешных релизов года. За этот альбом Ноулз получила сразу пять «Грэмми». Всего за свою карьеру исполнительница завоевала всего 28 таких наград, что является рекордом среди женщин.

В 2006 году, спустя год после распада Destiny’s Child, Бейонсе выпустила альбом B’Day, который занял первую строчку в чарте Billboard 200.

Параллельно Ноулз снималась в кино. Как актриса она впервые выступила в 2001 году в музыкальном фильме «Кармен: Хип-хопера». Потом исполнила главную роль в фильме-адаптации бродвейского мюзикла 1981 года «Девушки мечты». За эту работу её номинировали на «Золотой глобус».

В 2004 году Ноулз запустила семейную линию одежды House of Deréon и подписала контракт с такими брендами, как Pepsi, Tommy Hilfiger, Armani и L’Oréal.

Последний студийный альбом Everything Is Love у певицы вышел совместно с Jay-Z в 2018 году.

Фото: sova.ponominalu.ru